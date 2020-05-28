Примерно два десятка человек были задержаны сегодня в Москве и Петербурге в ходе одиночных пикетов

Их проводили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Среди задержанных много сотрудников СМИ, в том числе, двое журналистов «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. На всех составляют протоколы о нарушении правил проведения акции и режима изоляции. Из ОВД «Тверское» уже отпустили всех задержанных. При этом те, кто пока еще остается в ОВД «Замоскворечье» жалуются, что к ним не пускают адвоката.