Примерно два десятка человек были задержаны сегодня в Москве и Петербурге в ходе одиночных пикетов

Их проводили в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара. Среди задержанных много сотрудников СМИ, в том числе, двое журналистов «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. На всех составляют протоколы о нарушении правил проведения акции и режима изоляции. Из ОВД «Тверское» уже отпустили всех задержанных. При этом те, кто пока еще остается в ОВД «Замоскворечье» жалуются, что к ним не пускают адвоката.
2020-05-28T21:32:12+03:00
2020-05-28T21:32:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 28 мая 2020
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