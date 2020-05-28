Главреда «Таких дел» Анастасию Лотареву отпустили из отдела полиции после задержания за проведение одиночного пикета. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава «Апологии протеста» Алексей Глухов.

«Анастасию Лотареву отпускают из отдела полиции. Буквально это происходит сейчас», — сказал он.

28 мая были задержаны восемь журналистов за участие в одиночном пикете у здания ГУ МВД РФ на Петровке в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара. Помимо А.Лотаревой, задержали журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова, писательницу Алису Ганиеву, фотожурналистку Викторию Ивлеву, ведущего «Дождя» Михаила Фишмана и журналиста RT Илью Васюнина. Журналистов «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны» уже отпустили из отделения полиции. На них составлен протокол за нарушение самоизоляции и нарушение порядка проведения митингов.

Мундепутата и журналиста Илью Азара арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.