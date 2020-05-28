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21:04, 28 мая 2020

Около полусотни жителей района Богородское требуют признать незаконными общественные обсуждения по проектам реновации

Около полусотни жителей московского района Богородское требуют признать незаконными общественные обсуждения по проектам реновации, проводимые в приложении «Активный гражданин». Коллективный иск к градостроительной комиссии подан в Преображенский суд, — сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» муниципальный депутат Иван Халезев. По мнению заявителей, перенос полноценных публичных слушаний на интернет-платформу, объявленный 8 мая, нарушает их права. В частности, власти не предоставили гражданам доступ к участию в слушаниях. По словам депутата, грубо нарушены публичные обещания мэра Сергея Собянина строить дома по программе реновации не более 14 этажей. Также серьезный ущерб будет нанесен экологии, поскольку планируется вырубка десятков тысяч деревьев.



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