Около полусотни жителей района Богородское требуют признать незаконными общественные обсуждения по проектам реновации

Около полусотни жителей московского района Богородское требуют признать незаконными общественные обсуждения по проектам реновации, проводимые в приложении «Активный гражданин». Коллективный иск к градостроительной комиссии подан в Преображенский суд, — сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» муниципальный депутат Иван Халезев. По мнению заявителей, перенос полноценных публичных слушаний на интернет-платформу, объявленный 8 мая, нарушает их права. В частности, власти не предоставили гражданам доступ к участию в слушаниях. По словам депутата, грубо нарушены публичные обещания мэра Сергея Собянина строить дома по программе реновации не более 14 этажей. Также серьезный ущерб будет нанесен экологии, поскольку планируется вырубка десятков тысяч деревьев.
2020-05-28T21:04:27+03:00
2020-05-28T21:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 28 мая 2020
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