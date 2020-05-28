Адвокатов не пускают в ОВД «Замоскворечье», куда доставили журналистов телеканала «Дождь» и телеканала Russia Today

Адвокатов не пускают в ОВД «Замоскворечье», куда доставили журналистов телеканала «Дождь» Михаила Фишмана и телеканала Russia Today Илью Васюнина. Об этом сообщает интернет-издание «Медиазона» со ссылкой на Васюнина. Сотрудников СМИ задержали сегодня возле столичного главка МВД на Петровке, где они проводили одиночные пикеты в поддержку коллеги Ильи Азара, арестованного на 15 суток. Двух человек увезли в отделение «Замоскворечье», шестерых – в отдел «Тверское». В их числе оказались журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. На них составлены протоколы о нарушении правил проведения акции и режима изоляции. Суды назначены на вторую половину июня. Аналогичные протоколы также составлены на главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и писательницу Алису Ганиеву. Всех четверых уже отпустили. Остальные пока дожидаются составления протоколов.

В Санкт-Петербурге также задержаны девять человек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку московских журналистов. Полиция к задержанию прибегла не сразу, а после поступления соответствующей команды от руководства. Об этом рассказал корреспондент «Эха Москвы» в северной столице Арсений Веснин. Вместе с пикетчиками задержали еще одного мужчину, который пытался отстоять интересы задерживаемых. Ему предъявили оскорбление полицейского, которого он назвал «позорищем».