На журналистов «Эха Москвы» и главреда «Медиазоны» составили протоколы за участие в одиночном пикете в поддержку Азара

На журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова составили протоколы об административных нарушениях за участие в одиночном пикете в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных, журналист Александр Плющев.

«Меня привлекают по 20.6 КоАП РФ — это нарушение массовых мероприятий, и по 3.18.1 КоАП Москвы – нарушение самоизоляции. Первый суд 18 июня в Тверском суде, второй 26-го, и это не суд, а ОАТИ, говорят, где-то в Коммунарке» – сказал он.

А.Плющев отметил, что всем трем журналистам вменили одинаковые нарушения и отпустили из ОВД.

Журналисты были задержаны сегодня у здания ГУ МВД РФ на Петровке за одиночные пикеты в поддержку своего коллеги Ильи Азара. Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал муниципального депутата и журналиста Илью Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.