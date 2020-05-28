Свободного доступа на Красную площадь в день парада Победы 24 июня не будет

Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что Красная площадь имеет свои ограничения и всегда во время парада туда приходили только с пригласительными билетами. На этот раз ситуация более сложная. В то же время, градоначальник выразил надежду, что ситуация с распространением коронавируса в Москве к концу июня улучшится.