Девять человек задержаны в Санкт-Петербурге на акции в поддержку московских журналистов

В отделение забрали участников движения «Весна» и представителей Либертарианской партии. Об этом сообщил наш корреспондент в северной столице. Кроме того, по данным интернет-издания «Медиазона», в числе задержанных оказался прохожий, которого забрали просто за разговоры. Ранее сегодня в Москве у столичного главка МВД на Петровке были задержаны восемь человек, которые проводили одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Среди задержанных оказались двое сотрудников «Эха Москвы» – Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. На них составлены протоколы о нарушении правил проведения акций и режима изоляции. Суды назначены на вторую половину июня. После составления протоколов сотрудников СМИ начинают отпускать, вместе с тем, главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотарёву планируют оставить в отделе полиции на ночь из-за повторного нарушения правил пикетирования.