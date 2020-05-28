Матчи чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, пройдут со зрителями

Правда, им разрешат занимать не больше 10% мест на трибунах. Такую возможность согласовал Роспотребнадзор с российской Премьер-лигой, — сообщает Российский футбольный союз. Разработанный регламент возобновляемых тренировок и матчей также предусматривает регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, дезинфекцию и соблюдение дистанции. Напомню, сезон был приостановлен 17 марта после 22 из 30 запланированных туров. Возобновление чемпионата намечено на 21 июня.