Матчи чемпионата России по футболу, прерванного из-за пандемии коронавируса, пройдут со зрителями

Правда, им разрешат занимать не больше 10% мест на трибунах. Такую возможность согласовал Роспотребнадзор с российской Премьер-лигой, — сообщает Российский футбольный союз. Разработанный регламент возобновляемых тренировок и матчей также предусматривает регулярную диагностику персонала, игроков и судей, усиленные гигиенические меры, дезинфекцию и соблюдение дистанции. Напомню, сезон был приостановлен 17 марта после 22 из 30 запланированных туров. Возобновление чемпионата намечено на 21 июня.
2020-05-28T20:03:53+03:00
2020-05-28T20:03:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 28 мая 2020
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