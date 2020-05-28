Запрещенного в служении основателя Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) проверяют на экстремизм

Центр «Э» разбирается с видео его проповеди, в котором схиигумен заявил, что «духовное руководство закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию». Об этом сообщил интернет-изданию «Урал. МБХ медиа» Михаил Томаткин, который и попросил об этом полицию. 26 апреля священник выложил видео, в котором проклял тех, кто посягает на закрытие храмов. Позже YouTube удалил ролик за нарушение принципов сообщества. Екатеринбургская епархия сначала лишила священнослужителя права проповедовать, а затем и вовсе запретила в служении до решения епархиального суда.