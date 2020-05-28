На задержанных сегодня в Москве в ходе одиночных пикетов журналистов составляют протоколы

Их обвиняют в нарушении правил проведения акций и режима изоляции. Двое сотрудников «Эха Москвы» – Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев – уже вышли из отделения. Рассмотрение административных дел назначается на июнь, причем заседания пройдут в разные дни. Об этом нам рассказал сам Александр Плющев.

Всего возле столичного главка МВД на Петровке были задержаны восемь человек, которые проводили там одиночные пикеты в поддержки коллеги Ильи Азара, арестованного сегодня на 15 суток за проведенный ранее одиночный пикет. Как сообщает правозащитный проект «Апология протеста», главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотарёву планируют оставить в отделе полиции на ночь из-за повторного нарушения правил пикетирования. Ей может грозить до 30 суток ареста.

Задержанные есть и в Санкт-Петербурге. Полицейские забрали в отделение трех человек, которые вышли на одиночные пикеты у станции метро «Гостиный двор» в знак солидарности с московскими журналистами. Все задержанные – участники движения «Весна», — сообщается в телеграм-канале организации. По данным нашего корреспондента в северной столице задержаны семь человек, в том числе, представители Либертарианской партии.

Между тем, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовали освободить задержанных в Москве журналистов. COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений, — написала в Твиттере Миятович.