Из окна ярославского госпиталя ветеранов, где лечат зараженных коронавирусом, выпал пациент

Ему было 69 лет, — пишет портал 76.ru со ссылкой на источник. По его данным, когда мужчина поступил в медучреждение, у него было состояние средней тяжести. Позже его перевели в реанимацию. Он находился в одноместной палате. Отмечается, что во время обхода все было в порядке, а затем сработала сигнализация. Зайдя в палату, врач обнаружил открытое окно, а затем пациента на асфальте. Следственный комитет начал проверку.