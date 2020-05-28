Из окна ярославского госпиталя ветеранов, где лечат зараженных коронавирусом, выпал пациент

Ему было 69 лет, — пишет портал 76.ru со ссылкой на источник. По его данным, когда мужчина поступил в медучреждение, у него было состояние средней тяжести. Позже его перевели в реанимацию. Он находился в одноместной палате. Отмечается, что во время обхода все было в порядке, а затем сработала сигнализация. Зайдя в палату, врач обнаружил открытое окно, а затем пациента на асфальте. Следственный комитет начал проверку.
2020-05-28T19:33:32+03:00
2020-05-28T19:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 28 мая 2020
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