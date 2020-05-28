Представитель ОБСЕ и комиссар СЕ по правам человека потребовали освободить задержанных в Москве журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам о свободе СМИ Арлем Дезир и комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович потребовали освободить задержанных в Москве журналистов. COVID-19 не должен использоваться как предлог для подавления свободы выражения мнений, — написала в Твиттере Миятович. Восемь человек были задержаны возле столичного главка МВД на Петровке в ходе одиночных пикетов в поддержку коллеги Ильи Азара. В их числе оказались два сотрудника «Эха Москвы» – Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. Несколько минут назад Татьяну отпустили из ОВД с двумя протоколами о нарушении правил проведения акции и нарушении режима изоляции. Об этом она сама написала в Твиттере. Аналогичный протокол составлен и на главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, — сообщает интернет-издание со ссылкой на самого журналиста. По данным правозащитного проекта «Апология протеста», главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотарёву собираются оставить в отделении на ночь. Причины такого решения пока неизвестны.