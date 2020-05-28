США могут выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Готовится почва для отзыва подписи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что действия Вашингтона в сфере контроля над вооружениями становится все более опасными и непредсказуемыми. По словам Захаровой, США нацелились на слом всего международного правового фундамента, на котором строилась стабильность и безопасность. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.