Невысокие показатели смертности от коронавируса в Москве вызывают недоверие – демограф

Невысокие показатели смертности от коронавируса в Москве вызывают недоверие. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

«Эти цифры вызывают удивление, как не заподозрить каких-то искажений, если они так сильно отличаются. Например, цифры, которые относятся к 25 апреля, если взять первую десятку стран по числу выявленных и доли умерших, наши цифры самые низкие, они близки к Индии и Турции, то есть до 3 процентов, а в Великобритании, Франции порядка 10-15 процентов. У нас, говорят, очень хорошее здравоохранение, поэтому такие низкие цифры. Ну, значит самое лучшее здравоохранение в России и в Турции, а самое худшее в Великобритании и во Франции», — сказал он.

А.Вишневский также добавил, что в данных, скорее всего, допущена неточность, ответственность за это лежит на тех, кто считает и публикует эту статистку.

Департамент здравоохранения Москвы представил детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель. По оценке ведомства, показатели смертности в столице в несколько раз более низкие, чем в зарубежных мегаполисах. Так, согласно информации Депздрава, в Москве летальность от всех случаев, связанных с коронавирусом, составила 2,8 процента, а в Лондоне 23 процента.