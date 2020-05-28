Z Архив новостей новости
5 6 6 224
19:06, 28 мая 2020

Невысокие показатели смертности от коронавируса в Москве вызывают недоверие – демограф

Невысокие показатели смертности от коронавируса в Москве вызывают недоверие. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.

«Эти цифры вызывают удивление, как не заподозрить каких-то искажений, если они так сильно отличаются. Например, цифры, которые относятся к 25 апреля, если взять первую десятку стран по числу выявленных и доли умерших, наши цифры самые низкие, они близки к Индии и Турции, то есть до 3 процентов, а в Великобритании, Франции порядка 10-15 процентов. У нас, говорят, очень хорошее здравоохранение, поэтому такие низкие цифры. Ну, значит самое лучшее здравоохранение в России и в Турции, а самое худшее в Великобритании и во Франции», — сказал он.
А.Вишневский также добавил, что в данных, скорее всего, допущена неточность, ответственность за это лежит на тех, кто считает и публикует эту статистку.

Департамент здравоохранения Москвы представил детальные данные по смертности от COVID-19 за апрель. По оценке ведомства, показатели смертности в столице в несколько раз более низкие, чем в зарубежных мегаполисах. Так, согласно информации Депздрава, в Москве летальность от всех случаев, связанных с коронавирусом, составила 2,8 процента, а в Лондоне 23 процента.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Карантин закончился. Начались посадки Эти два месяца «повышенной готовности» были как тренировка, чтобы каждый мог почувствовать себя под домашним арестом. Побыть виноватым без вины…

5 55 6 6061 18:20
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 66 6 8566 09:33
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

3267423

5 50 6 6859 17:08
#слушать 36:08 ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 270 6 38095 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Журналистов «Эха Москвы» задержали на акции в поддержку Ильи Азара Суды над Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым, задержанным сегодня на Петровке, назначены на 17 и 18 июня…

5 104 6 15778 15:58
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 636 6 102455 23.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 65 6 11034 24.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 81 6 14440 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 33 6 5874 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 81 6 14448 25.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5953 24.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6962 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 275 6 58530 24.05
Новости

Режим самосохранения и санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины от коронавируса Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин…

5 59 6 12835
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

В космос без России Некоторое время удавалось выезжать на королёвских разработках времён СССР, но даже с тем великим наследством, что досталось, невозможно жить вечно…

5 79 6 17323 27.05
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 50 6 11250 24.05

Популярное за неделю

Новости

Конституционный суд России запретил удерживать на военной службе родителей-одиночек Командование не вправе отказывать таким людям в просьбе уволиться до истечения срока контракта в случае, если им необходимо ухаживать за несовершеннолетним ребенком…

5 4 6 17516
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 202 6 110535 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 65 6 11064 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 121 6 424022 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 32 6 303674 27.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8546232
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4498452

Сегодня в эфире