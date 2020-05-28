На сайте мэрии появилась карта, где москвичи могут проверить расписание прогулок

Официально, портал еще не заработал.

На официальном сайте городской администрации появился раздел «прогулка». Там можно вписать в поисковую строку адрес дома, и после этого должно появиться официальное расписание прогулок для его жильцов на две недели вперёд. Здания поделены на группы, каждой из которых разрешается гулять по три дня в неделю.

Тем временем журнал Forbes пишет, что пока сервис работает с перебоями, и у многих пока не получается проверить свои адреса. При этом на самом сайте сказано, что карту с расписанием запустят только с завтрашнего дня.

О том, что москвичам разрешать выходить в некоторые парки и скверы, стало известно ранее на этой неделе. Новые правила будут действовать с понедельника. Они также предполагают, что из дома нельзя будет выходить без масок и перчаток.

В свою очередь руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объявил, что маски будет всё же необязательно носить во время езды в личном автомобиле или на мотоцикле.