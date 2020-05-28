Суды над журналистами «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым назначены на 17 и 18 июня

Суды над журналистами «Эха Москвы» Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым, задержанным сегодня на Петровке, назначены на 17 и 18 июня. Им вменяют административную статью о нарушении правил участия в акции. Об этом сообщил адвокат Калой Ахильгов. Ранее он говорил, что к задержанным не пускают адвокатов.

Журналистов «Эха», а также главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова, фотографа Викторию Ивлеву, главного редактора издания «Такие дела» Анастасию Лотарёву и писательницу Алису Ганиеву задержали сегодня у здания столичного главка МВД в ходе одиночного пикета в поддержку коллеги и муниципального депутата Ильи Азара. Он арестован на 15 суток за ранее проведенный одиночный пикет. Позже там же задержали журналиста телеканала «Дождь» Михаила Фишмана и сотрудника Russia Today Илью Васюнина, который стоял с плакатом «Соблюдай 20.2». Сейчас задержанные по-прежнему остаются в ОВД «Тверское».