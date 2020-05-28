В Новгородской области оштрафовали волонтеров, которые привезли медикам средства защиты от коронавируса

Восемь человек признаны виновными в невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности. Каждого оштрафовали на пять тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Волонтеров и членов независимого профсоюза «Альянс врачей» задержали 2 апреля на въезде в город Окуловку, куда они везли маски для местных врачей.