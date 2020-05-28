На сайте мэрии Москвы mos.ru появилась интерактивная карта прогулок

На ней можно узнать, когда можно заниматься спортом и гулять жильцам каждого дома. Пока карта работает с перебоями. Официально мэрия заявляла, что карта заработает 29 мая. Также сообщалось, что информация будет доступна в городских приложениях и на «Яндекс.Картах». «Прогулочный режим» власти вводят с 1 июня.