На задержанных в ходе одиночного пикета на Петровке журналистов сейчас составляют протоколы

Им вменяют статью о нарушении правил участия в акции. Ранее сообщалось, что к ним не пускают адвокатов. В ОВД «Тверское» остаются главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, фотограф Виктория Ивлева, главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарёва и писательница Алиса Ганиева. Они вышли сегодня к столичному главку МВД, чтобы поддержать коллегу и муниципального депутата Илью Азара, арестованного на 15 суток – тоже за одиночный пикет. При задержании полицейские заявили, что в период эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены. На фотографиях в соцсетях можно заметить, что у задерживающих Смирнова правоохранителей одинаковые номера жетонов.