Роспотребнадзор обнародовал рекомендации о работе кинотеатров после снятия ограничительных мер

Сидеть в зале рядом смогут не только родственники, но и те, кто живет вместе, при этом всем рекомендовано носить маски. Между остальными зрителями должна быть дистанция не менее метра в зале и полутора в других помещениях. Это несколько облегчает озвученные еще в марте, в самом начале пандемии требования, согласно которым предписывалось продавать не более 50 человек. Прокатчики назвали это экономической бессмыслицей. Перерыв между сеансами не может быть менее получаса, чтобы зал можно было проветрить и провести дезинфекцию. При этом пускать зрителей на свои места не следует менее, чем за 15 минут до начала сеанса. Сотрудникам перед сменой будут измерять температуру и тех, у кого найдут признаки ОРВИ отправят домой. Руководители должны составлять расписание так, чтобы не создавать скоплений людей между сеансами. Когда именно можно будет посмотреть кино предстоит определить главам субъектов Федерации после консультации с врачами.

Киноотрасль устраивают новые рекомендации Роспотребнадзора в отношении открытия кинотеатров. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. Березин отдельно обратил внимание на то, что Роспотребнадзор учел все пожелания и рекомендации владельцев кинотеатров и не стал добавлять дополнительных ограничений.