В Саратовской области с бюджетников собирают деньги на строительство инфекционного центра

В конце апреля Минздрав региона предлагал врачам сделать благотворительный взнос, теперь вложиться в строительство предложено сотрудникам райадминистрации. В обоих случаях якобы на добровольных началах.

В администрации Татищевского района сотрудникам раздали заявление с просьбой удержать часть заработной платы «для строительства инфекционной больницы, необходимой для лечения пациентов с заболеванием новой коронавирусной инфекцией».

«Заставляют подписывать такие заявления, одного уже уволили за отказ», — сообщает ИА «Свободные новости» со ссылкой на анонимный источник. В администрации района отметили, что никого не увольняли, а заявление – это просто форма для тех, кто хочет заниматься по желанию благотворительностью.

На прошлой неделе прокурор Саратовской области Сергей Филипенко заявил, инфекционный центр начали строить без разрешений и проекта. То есть сметная стоимость еще не определена. Медучреждение планируют ввести в эксплуатацию в сентябре