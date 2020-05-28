Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Виной тому новый приказ Минздрава.

Согласно свежему приказу Минздрава, выписывать пациента с COVID-19 нельзя, если хотя бы нет одного отрицательного результата теста. Выздоровевшим считается человек только с двумя отрицательными тестами. Проблема в том, что в Петербурге эти результаты приходится ждать неделями. Получается, стационары станут накапливать пациентов, выписать которых невозможно, а лечить уже не надо. К такому выводу приходит медицинское издание «Доктор Питер». Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть — переполнены. Ранее нескончаемый поток поступающих удавалось хоть немного регулировать благодаря тому, что в Петербурге, по примеру Москвы и европейских стран, выписывали на долечивание домой некоторых пациентов. Сложность еще и в том, что результаты исследований на COVID-19 почти из всех городских лабораторий не признаются истинными, а перепроверяются в одном учреждении – Центре эпидемиологии и гигиены Роспотребнадзора. Он не успевает обрабатывать огромные объемы данных.

Из 29 лабораторий, который исследуют тесты на коронавирус, лишь в трех результат признается окончательным.