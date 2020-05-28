Обвиняемый по «делу Сети» Виктор Филинков рассказал суду, что его оговорил фигурант, которому обещали минимальный срок

Обвиняемый по так называемому «делу Сети» Виктор Филинков рассказал суду, что его оговорил фигурант, которому обещали минимальный срок. По словам Филинкова, о террористической организации, в которую они, якобы входили, он узнал от следователей.

Филинков рассказал суду о том, что подписал протокол со своими признаниями не читая, потому что боялся продолжения пыток. Накануне он объяснил, что его больше суток истязали электрошокером оперативники ФСБ. Адвокат по назначению советовал подозреваемому делать всё, что говорит следователь, и обещал условный срок. О том, что такого наказания по террористической статье нет, юрист узнал от подзащитного, сказал Филинков. Позже подсудимый отказался от этих показаний, однако суд разрешил прокурору прочитать протокол с признаниями. Добавлю, что около здания прошёл одиночный пикет. Активистка держала плакат с надписью «За список покупок и разговоры о смене власти — обвинение в терроризме. Дело «Сети» — позор России». Полицейские пригрозили девушке штрафом за нарушение карантина, после чего она убрала плакат.

Завтра суд намерен допросить пензенских участников дела, которые отказались от показаний против петербургских фигурантов. Организация «Сеть» признана террористической и запрещена в России.