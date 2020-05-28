Массовые протесты в Миннеаполисе привели к поджогам магазинов, мародерству и стрельбе

Жители города второй день протестуют против полицейской жестокости после того, как четверо полицейских задушили при задержании чернокожего Джорджа Флойда.

Протесты против полицейского произвола вспыхнули в Миннеаполисе во вторник. Тысячи людей вышли на улицы после того, как в понедельник четверо полицейских задержали 46-летнего жителя штата Миннесота Джорджа Флойда, повалили на землю, надели наручники и один из полицейских прижимал задержанного к земле коленом на шее около семи минут. Бездыханного Флойда погрузили на носилки и отвезли в больницу, где констатировали смерть. Видео задержания, на котором Флойд умоляет убрать ногу и говорит, что задыхается, попало в сеть.

Все четверо полицейских были уволены, ФБР открыло расследование, но обвинения никому предъявлены не были — по крайней мере, пока. В среду протесты приняли переросли в поджоги нескольких магазинов и мародёрство — полиция разгоняла протестующих дымовыми шашками и слезойочивым газом. Беспорядки продолжались до утра четверга. Полиция сообщает о фатальной стрельбе в ломбарде при попытке ограбить магазин. Издание Дейли Бист сообщило, что против полицейских, участвовавших в задержании Флойда, за несколько лет было подано больше пятнадцати жалоб, а также иск за избиение чернокожего при незаконном задержании. Мэр города Миннеаполиса Джейкоб Фрей призвал к аресту полицейского, который держал ногу на шее Джорджа Флойда.

Протесты против полицейского произвола начали вчера и в других городах США — в Мемфисе и Лос-Анджелесе, где протестующие перекрыли ненадолго хайвей.