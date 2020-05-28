Совет Европы изучит поправки к Конституции России

Рассмотрение пройдет в срочном порядке.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о проведении правовой экспертизы поправок, которые планируют внести в российскую Конституцию. Свое заключение даст Венецианская комиссия. Просьба об этом поступила от группы российских правозащитников, юристов, ученых, политологов, политиков и общественных деятелей. Петицию подписали более 120 человек, а поддержали свыше 200 000 россиян. Об этом сообщили авторы документа, юрист-конституционалист Станислав Станских и правозащитник Юрий Джибладзе, пишет газета «Ведомости».

Реакция на планы Совета Европы уже последовала от заместителя председателя Госдумы и руководителя российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого. Он назвал проверку рутинной процедурой и отметил, что комиссия по мониторингу следит за всеми изменениями, которые вносятся в конституции европейских стран. Толстой считает, что в целом дискуссия в комиссии была конструктивной, хотя там присутствовали и ангажированные участники. Руководитель российской делегации в ПАСЕ заключил, что поправки направлены на укрепление гражданских, политических, социальных и культурных прав россиян.

При этом комитет Совета Европы по правовым вопросам в начале года уже обращался в Венецианскую комиссию с просьбой подготовить заключение на поправку, которая устанавливает приоритет Конституции России над международным правом. Ее планировали обсудить в марте, но перенесли на июнь. Однако сейчас в петиции от российских правозащитников указана просьба о полной проверке планирующихся изменений в Конституцию, в том числе, и самой процедуры принятия поправок.

Голосование по поправкам в Конституцию может пройти 1 или 8 июля. Такие даты не исключают российские власти, отмечает агентство «Интерфакс».