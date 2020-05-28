Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии в связи с кибератакой на бундестаг

В причастности к этому преступлению подозревают россиянина. В Берлине считают, что он действовал в интересах ГРУ.

Госсекретарь МИД Мигель Бергер от имени правительства ФРГ жесточайше осудил хакерское нападение на германский парламент. Послу указали на приказ об аресте российского гражданина Дмитрия Бадина, который был вынесен 5 мая генеральным прокурором ФРГ. Германское правительство собирается обсудить в Брюсселе применение санкционного режима Евросоюза против ответственных за нападение на бундестаг, в том числе господина Бадина.

Приказ об аресте был вынесен на основании серьезного подозрения в совершении преступления. А именно в том, что обвиняемый совместно с другими сообщниками осуществлял шпионскую деятельность против ФРГ по заданию спецслужбы другого государства. Будучи членом группы APT 28, Бадин в апреле-мае 2015 года совершил хакерскую атаку на бундестаг, подозревает Германская федеральная прокуратура. Существуют отягчающие улики, указывающие на то, что в момент нападения он был сотрудником спецслужбы ГРУ, говорится далее.

Правительство ФРГ оценивает это новое уголовное дело также на фоне продолжающегося расследования убийства Зелимхана Хангошвили в берлинском районе Тиргартен и категорически заявляет о возможном принятии дальнейших мер.

Ранее в своем выступлении в бундестаге Ангела Меркель назвала кибератаку чудовищной и обвинила в этом российских хакеров. Москва эти обвинения отвергает.