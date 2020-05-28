Московская полиция проверяет информацию о вымогательстве взятки со стороны главы Россельхознадзора Сергея Данкверта

О преступлении заявил один из сотрудников польской компании-производителя молочных продуктов «Млековита».

В столичное управление МВД поступило сообщение о том, что глава Россельхознадзора предлагал иностранным бизнесменам снять ограничения на поставки товаров в Россию в обмен на крупную сумму. В пресс-службе ведомства сказали, что сейчас проводят необходимую в таких случаях проверку на наличие состава преступления.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники писала, что заявление в полицию написал представитель польской компании «Млековита», и что он обвинил Сергея Данкверта в вымогательстве пятисот тысяч долларов.

Такие же данные и у телеканала «РЕН ТВ», его собеседники отметили, что глава Россельхознадзора сделал такое предложение иностранным предпринимателям в минувшем ноябре на встрече в Москве.

В самом российском ведомстве при этом информацию о вымогательстве отрицают. Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сказала «Эху», что там намерены судиться с автором обращения в органы.

В свою очередь в польской компании также сегодня выступили с заявлением, в котором отрицают сведения о вымогательстве взятки. Там отметили, что руководители «Млековиты» никогда не встречались с Данквертом.

В Кремле из СМИ узнали об обвинениях в адрес главы Россельхознадзора, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Производитель молочных продуктов «Млековита» находится под российскими санкциями с 2014-ого года. Ввоз товаров польской компании запретили в ответ на санкции США и стран Евросоюза.