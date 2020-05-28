Великобритания возглавила мировой рейтинг смертности от коронавируса

По информации Всемирной организации здравоохранения, в стране зарегистрировано почти на 60 тысяч смертей больше чем в среднем по ежегодной статистике, пишет Файнэншл таймс. Исходя из этого, можно заключить, что КОВИД-19 стал прямой или косвенной причиной смерти примерно 900 человек на миллион населения. Такой уровень смертности на сегодня является самым высоким в мире, опережая данные, о которых сообщают США, Италия, Бельгия и Испания. В Бразилии и России, уточняет газета, при также высоком уровне пандемии, отмечаемая смертность от коронавируса значительно ниже, чем в Великобритании. Опубликованные цифры свидетельствуют о том, что британское правительство усугубило воздействие пандемии на людей, введя ограничительные меры на более позднем этапе, в противовес таким странам как Германия или Норвегия. Доцент кафедры биостатистики Университета Флориды в интервью изданию выразила удивление тем фактом, что Соединенное королевство, которое в отличие, например, от Италии, не оказалось в числе первых стран, подвергшихся удару коронавируса, допустило столь неосмотрительную задержку в принятии защитных мер. Более раннее вмешательство руководства страны, «особенно в таких густонаселенных городах страны как Лондон, могло поспособствовать спасению многих жизней», уверена эксперт.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, как сообщает британский корреспондент телеканала Эн-би-си Ньюз, намерение главы кабинета министров Бориса Джонсона частично вернуть возобновивших учебу детей обратно домой с первого июня может вызвать волну неповиновения. По данным телеканала воспротивиться будущему постановлению правительства собираются более полутора тысяч британских школ.

По последним сведениям Минздрава Великобритании, количество случаев заражения КОВИД-19 в стране превысило 267 тысяч, а число летальных исходов составило 37 с половиной тысяч.