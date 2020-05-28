У здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 за одиночные пикеты задержана группа журналистов – главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарёва и фотограф Виктория Ивлева. Они вышли поддержать журналиста Илью Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет также на Петровке, 38 в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Сегодняшние задержания полицейские объясняли тем, что в период пандемии проведение массовых мероприятий запрещено, — рассказал Александр Плющев.Задержанных доставили в тверское ОВД.

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщает, что десять адвокатов готовы защищать тех, кто будет задержан сегодня или завтра за проведение одиночных пикетов в Москве. Задержания даже в период действия ограничительных мер не имеют законных оснований, — сказал «Эху Москвы» юрист, глава «Апологии протеста» Алексей Глухов. «Задержания абсолютно незаконные, никакие указы мэра Москвы не могут запрещать одиночные пикеты. Пока еще на задержанных сегодня не было составлено никаких протоколов, но можно ожидать, что будут составлены такие же протоколы, как двумя днями ранее в отношении Азара, Немытова и других задержанных», — сказал он. «Одиночные пикеты не требуют никаких согласований и не могут образовывать состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – Э.М.). Поэтому они уже обжалованы», — добавил Глухов. По его словам, ни в одном регионе России, кроме Москвы, не было задержаний на одиночных пикетах во время пандемии.

В Союзе журналистов России знают о задержаниях на Петровке, — сказал «Эху Москвы» председатель союза Владимир Соловьев. Он обратил внимание на то, что журналисты задержаны не при исполнении своих профессиональных обязанностей и это делает их менее защищенными. «Если журналист выходит на митинг с плакатом или стоит в одиночном пикете он этим выражает свою гражданскую позицию. И в данном случае, его уже другие законы защищают. То есть журналиста, который освещает события защиты гораздо больше, чем у гражданина, который выходит на митинг. И я думаю, что коллеги, которые выходили, они это понимали. А что касается реакции, сейчас в комиссии в Совете по правам человека идет обсуждение того, как реагировать на то, что происходит», — сказал он. По словам Соловьева, Союз журналистов просит проверить обстоятельства задержания журналистов на Петровке, 38, так как одиночные пикеты не запрещены.