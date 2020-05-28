Z Архив новостей новости
5 8 6 380
Эксклюзив Эха 18:07, 28 мая 2020

У здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 за одиночные пикеты задержана группа журналистов

У здания Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 за одиночные пикеты задержана группа журналистов – главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор «Таких дел» Анастасия Лотарёва и фотограф Виктория Ивлева. Они вышли поддержать журналиста Илью Азара, арестованного на 15 суток за одиночный пикет также на Петровке, 38 в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Сегодняшние задержания полицейские объясняли тем, что в период пандемии проведение массовых мероприятий запрещено, — рассказал Александр Плющев.Задержанных доставили в тверское ОВД.

Правозащитный проект «Апология протеста» сообщает, что десять адвокатов готовы защищать тех, кто будет задержан сегодня или завтра за проведение одиночных пикетов в Москве. Задержания даже в период действия ограничительных мер не имеют законных оснований, — сказал «Эху Москвы» юрист, глава «Апологии протеста» Алексей Глухов. «Задержания абсолютно незаконные, никакие указы мэра Москвы не могут запрещать одиночные пикеты. Пока еще на задержанных сегодня не было составлено никаких протоколов, но можно ожидать, что будут составлены такие же протоколы, как двумя днями ранее в отношении Азара, Немытова и других задержанных», — сказал он. «Одиночные пикеты не требуют никаких согласований и не могут образовывать состав правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования – Э.М.). Поэтому они уже обжалованы», — добавил Глухов. По его словам, ни в одном регионе России, кроме Москвы, не было задержаний на одиночных пикетах во время пандемии.

В Союзе журналистов России знают о задержаниях на Петровке, — сказал «Эху Москвы» председатель союза Владимир Соловьев. Он обратил внимание на то, что журналисты задержаны не при исполнении своих профессиональных обязанностей и это делает их менее защищенными. «Если журналист выходит на митинг с плакатом или стоит в одиночном пикете он этим выражает свою гражданскую позицию. И в данном случае, его уже другие законы защищают. То есть журналиста, который освещает события защиты гораздо больше, чем у гражданина, который выходит на митинг. И я думаю, что коллеги, которые выходили, они это понимали. А что касается реакции, сейчас в комиссии в Совете по правам человека идет обсуждение того, как реагировать на то, что происходит», — сказал он. По словам Соловьева, Союз журналистов просит проверить обстоятельства задержания журналистов на Петровке, 38, так как одиночные пикеты не запрещены.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Расовые проблемы США Убийство безоружного чернокожего подростка в южном штате Джорджия вызвало волнения и обеспокоенность среди тёмнокожего населения, демократической части общества и всех тех, для кого справедливое правосудие не является пустыми словами…

5 150 6 16265 21.05
Блоги

Журналистов «Эха Москвы» задержали на акции в поддержку Ильи Азара Они вышли в одиночные пикеты у здания ГУ МВД по Москве…

5 67 6 7417 15:58
Блоги

Сергей Лавров: Не все могут удержаться от соблазна действовать по принципу «каждый за себя» Статья Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова о ситуации в мире в контексте пандемии коронавируса для китайской газеты «Глобал Таймс»...

5 61 6 7344 09:33
Блоги

+ Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня Владимир Путин: Мы сделаем это 24 июня «Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве и других городах»...

5 270 6 37925 26.05
8читать ;смотреть
Блоги

Артемий Троицкий журналист, музыкальный критик

Хуже не будет Дима Быков — умный человек. Но время от времени говорит необъяснимо глупые вещи. Только что прочёл его уверенный прогноз…

5 633 6 102163 23.05
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 65 6 10897 24.05
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Парад для Путина 75 лет спустя на Красную площадь выйдут внуки и правнуки победителей Великой Отечественной войны. И они будут рисковать жизнью…

5 83 6 14332 27.05
8читать ;смотреть
Блоги

В Петербурге закрасили граффити с изображением Иосифа Бродского Оно появилось 24-го мая, в день 80-летия Бродского, напротив дома, где жил поэт и где находится его музей…

5 80 6 14438 25.05
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ США против Китая: на чьей стороне Россия? США против Китая: на чьей стороне Россия? Новая холодная война разворачивается на наших глазах. Но, в отличие от предыдущей, мы можем остаться в стороне. Нынешняя разгорается между США и Китаем…

5 31 6 5840 27.05
8читать ;смотреть
Новости

Режим самосохранения и санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины от коронавируса Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин…

5 37 6 7467
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Инвестиции в здравоохранение — первый шаг к восстановлению экономики Почему не удастся восстановить экономику без существенного укрепления системы здравоохранения…

5 30 6 5947 24.05
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Тепло и забота. Волонтеры возвращаются в приюты для бездомных животных Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр»...

5 33 6 6959 25.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Любите родину, мать вашу Проходили мы все это уже много раз. Ничего таким образом не добиться. Денежки потратить можно…

5 275 6 58512 24.05
Новости

Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали на акции в поддержку Ильи Азара Они вышли в одиночные пикеты у здания ГУ МВД по Москве…

5 38 6 8446
Блоги

Гасан Гусейнов: Коллективное слабоумие заразительно Волна незабываемых травматогенов мировой детской литературы и мультипликации захлестнула всех…

5 93 6 20631 12:30
Блоги

+ Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Израильские изобретатели создали защитную маску, которую можно не снимать во время еды Маска управляется рычагом, при нажатии на который открывается отверстие для рта…

5 50 6 11245 24.05

Популярное за неделю

Новости

Конституционный суд России запретил удерживать на военной службе родителей-одиночек Командование не вправе отказывать таким людям в просьбе уволиться до истечения срока контракта в случае, если им необходимо ухаживать за несовершеннолетним ребенком…

5 4 6 16248
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Настоящая война пришла в Россию — война с коронавирусом. И выясняется, что наше начальство настроено вести войну как гибридную, т.е. врать, и эти фейки производятся чрезвычайно плохо…

5 202 6 110224 23.05
#слушать 49:56 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование
Кто виноват в плохой статистике по коронавирусу?
5 65 6 10924 24.05
Блоги

Валерий Рашкин депутат Государственной Думы

Мародеры Власть спасает себя и спасает своих. Они сами у себя за наши деньги покупают во время войны патроны, причем в 1000% наценкой…

5 121 6 423623 24.05
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

+ Тревожный сигнал для Путина Тревожный сигнал для Путина Оппозиция начала перехватывать у власти инициативы фундаментального порядка…

5 32 6 279290 27.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8546150
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4498367

Сегодня в эфире