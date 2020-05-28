Россельхознадзор подаст иск к обвинившим главу ведомства Данкверта в вымогательстве взятки – пресс-секретарь

Россельхознадзор подаст иск к обвинившим главу ведомства Сергея Данкверта в вымогательстве взятки. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

«Для нас совершенно понятно, что это так называемые ложные доносы. Учитывая то, что Россельхознадзору был нанесен репутационный ущерб и речь идет также о дискредитации органов государственной власти, в этой связи Россельхознадзор принял решение о предъявлении искового заявления в отношении автора обращения в Генпрокуратуру Сергеева, а также некого господина Есеневского Н.В., который также фигурировал в этом обращении», — сказала она.

Ю.Мелано также подчеркнула, что «любые разговоры о возобновлении поставок продукции в предприятия, которые находятся в странах, которые со своей стороны попали под наши контрсанкции, неуместны с 2014 года».

Ранее польский бизнесмен обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в вымогательстве 500 тысяч долларов. По словам предпринимателя, представителя польской компании «Млековита», глава Россельхознадзора требовал взятку за выдачу разрешения на поставку молочной продукции в Россию. За деньги руководитель ведомства якобы обещал пустить на российский рынок молочную продукцию компании – молоко, сметану и сыры. О претензиях польской фирмы пишут интернет-издание Baza и телеканал РЕН-ТВ.