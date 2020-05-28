Ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, сохранятся в Москве надолго — до получения вакцины

Об этом заявил мэр Сергей Собянин. При этом он добавил, что москвичи не должны «взаперти все время жить». Надо «жить нормальной жизнью: ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять, но при этом соблюдать элементарные требования, которые во многих странах являются аксиомой», — сказал градоначальник. В то же время он отметил, что пик заражения в Москве уже пройден. При этом, как отметил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, власти Москвы пока не готовы принять решение об отмене пропусков.