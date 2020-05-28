Муниципальные депутаты района Хамовники потребовали освободить из-под ареста журналиста Илью Азара

В тексте обращения, который публикует интернет-издание «Медуза», говорится, что арест незаконный, поскольку проведение одиночных пикетов не требует согласования с властями. Помимо этого, депутаты Хамовников и других московских районов начали собирать подписи под обращением на имя главы столичного главка МВД Олега Баранова с просьбой освободить Азара из-под ареста. Под обращением подписались более 70 человек.

Илья Азар был арестован сегодня на 15 суток за одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.