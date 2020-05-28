У столичного главка МВД задержаны 6 человек, проводивших одиночные пикеты в поддержку арестованного Ильи Азара

У столичного главка МВД на Петровке задержаны 6 человек, проводивших одиночные пикеты в поддержку арестованного спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. В их числе — главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, фотограф Виктория Ивлева, главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева и писательница Алиса Ганиева. Задержанных доставили в ОВД Тверское для составления протоколов. Им вменяют статью о нарушении правил участия в акции. При задержании полицейские заявили Плющеву, что в период эпидемии коронавируса все массовые мероприятия запрещены.

По словам корреспондента «Эха», сотрудники ОВД не пускают к задержанным адвокатов «Апологии протеста». Один защитник зашел в отделение, второго полицейские удерживают на улице.