СЖР: Задержанные журналисты менее защищены законом, так как вышли на пикеты для выражения своей гражданской позиции

Задержанные журналисты «Эха Москвы» и главред «Медаизоны» были менее защищены законом, так как вышли на пикеты для выражения своей гражданской позиции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Если журналист выходит на митинг с плакатом или стоит в одиночном пикете он этим выражает свою гражданскую позицию. И в данном случае, его уже другие законы защищают. То есть журналиста, который освещает события защиты гораздо больше, чем у гражданина, который выходит на митинг. И я думаю, что коллеги, которые выходили, они это понимали. А что касается реакции, сейчас в комиссии в Совете по правам человека идет обсуждение того, как реагировать на то, что происходит», — сказал он.

У здания ГУ МВД Москвы задержали журналистов «Эха Москвы» Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр, а также главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Все трое вышли с одиночными пикетами в поддержку муниципального депутата и журналиста Ильи Азара.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал И.Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

26 мая во время одиночных пикетов в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД РФ на Петровке, 38 были задержаны журналист Илья Азар, активист Виктор Немытов, автор Telegram-канала Avtozak Live Максим Кондратьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.