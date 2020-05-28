Интернет-издания, занимающиеся пропагандой наркотиков и экстремизма, необходимо блокировать оперативно – депутат

Интернет-издания, занимающиеся пропагандой наркотиков и экстремизма, необходимо блокировать быстро и оперативно. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов законопроекта об упрощении процедуры блокировки экстремистских интернет-ресурсов, депутат Алексей Чепа.

«Этот законопроект актуален и необходим и его, наверное, нужно было бы принимать раньше. К сожалению, сейчас все больше интернет-изданий занимаются пропагандой наркотиков, в том числе. Эти средства направлены в первую очередь против молодежи и очень отрицательно влияют на жизнь нашего общества. Такие интернет-издания надо пресекать и пресекать быстро и оперативно», — сказал он.

А.Чепа подчеркнул, что необходимость внесудебной блокировки ресурсов вызвана опасностью распространяемой информации.

«У нас есть активисты, которые призывают к противозаконным действиям, к похищениям, к суициду, здесь промедление недопустимо, потому что на карте стоит жизнь и здоровье людей», — заключил он.

По словам депутата, члены комиссии консультировались с экспертами и единодушно пришли к выводу о необходимости принятия закона.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России разработала законопроект, согласно которому Генпрокуратуре могут разрешить блокировать без суда онлайн-СМИ или интернет-ресурсы, которые, по мнению российских властей, занимаются оправданием или обоснованием экстремизма или терроризма.