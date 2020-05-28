В Москве задержаны главред «Медиазоны» и журналисты «Эха Москвы» из-за одиночного пикета в поддержку мундепутата Азара

В центре Москвы задержаны главред «Медиазоны» и журналисты «Эха Москвы» из-за одиночного пикета в поддержку муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из задержанных, журналист Александр Плющев.

«Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, а также два журналиста «Эха Москвы» Татьяна Фельгенауэр и Александр Плющев в личном качестве вышли сегодня на одиночные пикеты возле Петровки, 38, к зданию ГУВД Москвы в защиту Илья Азара, нашего коллеги и муниципального депутата. Сидим пока в автозаке на улице Петровка напротив здания», — сказал он.

А.Плющев отметил, что сотрудники полицию мотивировали задержание запретом на проведение публичных мероприятий в период пандемии коронавируса.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал муниципального депутата и журналиста Илью Азара на 15 суток за участие в одиночном пикете. Суд признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

26 мая во время одиночных пикетов в поддержку арестованного создателя Telegram-канала «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова у здания ГУ МВД РФ на Петровке, 38 были задержаны журналист Илья Азар, активист Виктор Немытов, автор Telegram-канала Avtozak Live Максим Кондратьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова.