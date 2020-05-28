Томские депутаты за счет бюджета возместят себе затраты на медицинские маски

Они уже приняли соответствующий проект постановления.

Депутаты законодательной думы Томской области решили включить оплату средств индивидуальной защиты в список расходов, которые компенсируются им на работе каждый месяц. Ранее таковыми значились только траты на услуги связи, приобретение канцтоваров и транспортные перевозки. Сейчас же, парламентарии смогут возвращать себе деньги, потраченные на медицинские маски, респираторы, перчатки, антисептики и бактерицидные лампы, которые используют для обеззараживания помещений.

Спикер областной Думы Наталья Козловская объявила, что в этом постановлении были заинтересованы многие депутаты, при этом, они просили не для себя, а для «малоимущих, от которых поступают обращения», — цитирует её томское новостное агентство «ТВ-2».

Сейчас депутатам Думы Томской области компенсируют расходы до двенадцати тысяч рублей в месяц. На сайте законодательного органа сказано, что сегодняшнее решение на бюджет региона не повлияет, поскольку новые затраты будут прописаны в рамках этого лимита.

Из сорока двух депутатов областной Думы за эту инициативу проголосовали тридцать семь. Против был только один.