Полиция начала проверку информации о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании «Млековита»

Полиция начала проверку информации о вымогательстве главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом денег у польской компании «Млековита». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. Там обещали учесть официальное опровержение руководства предприятия. В полицию поступило заявление о том, что Данкверт вымогал у «Млековиты» взятку в размере 500 тысяч долларов за допуск ее продукции на российский рынок. В компании это отрицают. Там сообщили, что не знакомы с главой Россельхознадзора и никогда с ним не встречались.

В руководстве федеральной службы также заявили, что информация о вымогательстве не соответствует действительности. Ведомство предъявит иск лицам, подавшим в Генпрокуратуру заведомо ложную жалобу. Об этом сообщила «Эху Москвы» пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. По словам Юлии Мелано, разговоры о возобновлении поставок продукции с предприятий, находящихся в странах, попавших под контрсанкции, не уместны с 2014 года, именно тогда Россия ввела продовольственное эмбарго.