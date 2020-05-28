У столичного ГУ МВД на Петровке задержали несколько журналистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку Ильи Азара

У столичного главка МВД на Петровке задержали несколько журналистов, проводивших одиночные пикеты в поддержку арестованного спецкора «Новой газеты» Ильи Азара. В их числе оказались главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. По его словам, им дали стандартное объяснение, что в период эпидемии все массовые мероприятия запрещены. Задержанных доставили в ОВД Тверское для составления протоколов.

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара отправили под административный арест на 15 суток. Тверской суд Москвы признал его виновным в повторном нарушении законодательства о митингах. Поводом стал одиночный пикет в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил «Эху Москвы» адвокат «Агоры» Леонид Соловьев. По его словам, решение будет обжаловано уже завтра.