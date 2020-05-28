Генпрокуратуру предлагают наделить правом блокировать доступ к онлайн-СМИ за оправдание экстремизма или терроризма

Генпрокуратуру предлагают наделить правом блокировать доступ к онлайн-СМИ или интернет-ресурсам за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма. Соответствующие поправки подготовила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщает ТАСС. Действующая редакция статьи «Об информации» предполагает, что надзорное ведомство может, в числе прочего, блокировать доступ к сайтам за «осуществление экстремистской деятельности».

