Люблинский суд Москвы перенес на 16 июня прения сторон по делу молодежного сообщества «Новое величие»

У обвиняемой Анны Павликовой заподозрили коронавирус. Она отправлена на карантин, сообщил ТАСС ее адвокат Максим Пашков. Фигуранты дела обвиняются в создании экстремистского сообщества. По данным защиты, дело основано на показаниях штатного сотрудника ФСБ, который состоял в организации под псевдонимом Руслан Д. и был провокатором.