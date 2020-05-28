Люблинский суд Москвы перенес на 16 июня прения сторон по делу молодежного сообщества «Новое величие»

У обвиняемой Анны Павликовой заподозрили коронавирус. Она отправлена на карантин, сообщил ТАСС ее адвокат Максим Пашков. Фигуранты дела обвиняются в создании экстремистского сообщества. По данным защиты, дело основано на показаниях штатного сотрудника ФСБ, который состоял в организации под псевдонимом Руслан Д. и был провокатором.
2020-05-28T16:40:02+03:00
2020-05-28T16:40:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:40, 28 мая 2020
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