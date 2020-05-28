В Саратовской области бюджетников заставляют жертвовать на строительство центра для пациентов с коронавирусом

Жителям Татищевского района выдают бланки , в которых прописана просьба удержать из зарплаты за май сумму однодневного заработка и направить деньги на строительство больницы. Об этом пишет региональный штаб политика Алексея Навального. Издание «Идель.Реалии» со ссылкой на неназванный источник сообщает, что такие бланки выдавали и в Саратове. Тем, кто откажется, намеками на увольнение.

Медицинский центр в поселке Елшанка планировали построить на средства благотворительных фондов. В областной прокуратуре отмечали, что строительство началось без разрешения и необходимых документов.