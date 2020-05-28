Власти Москвы предупредили о возможном повышении смертности от коронавируса в мае

Летальность в Москве за апрель составила от 1,4 до 2,8%, в мае эти показатели будут выше, говорится в аналитическом отчете, опубликованном на сайте департамента здравоохранения столицы. Отмечается, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19 в Москве. А между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около двух-трех недель. В департаменте заверили, что эти показатели будут проанализированы и открыто опубликованы.