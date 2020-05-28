Режим самосохранения и санитарных норм в Москве будет сохраняться до появления вакцины от коронавируса

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — сказал он. По мнению мэра, в Москве уже начался переход к нормальной жизни. «Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять», — подчеркнул он. Также Собянин отметил, что прогулки по графику, которые вводятся в столице с 1 июня, не исключают возможность ежедневных занятий спортом.