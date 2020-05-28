В Москве задержаны журналисты Сергей Смирнов, Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев

В Москве задержаны главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они проводили одиночные пикеты у здания Главного столичного управления МВД на Петровке в поддержку коллеги и муниципального депутата Ильи Азара. Он был сегодня арестован на 15 суток тоже за одиночный пикет в поддержку администратора проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, против которого возбуждено два уголовных дела. Суд посчитал одиночный пикет публичным мероприятием, проведение которого во время эпидемии коронавируса запрещено. Как сообщил нам Александр Плющев, сейчас их везут в ОВД Тверское для составления протоколов. Туда уже направляются адвокаты.

