Генпрокуратура может получить право блокировать без решения суда онлайн-СМИ за призывы к экстремизму или терроризму, а также их оправдание.

Проект закона разработали в думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. В нижней палате полагают, что сейчас интернет-СМИ и другие ресурсы, которые как считают в комиссии распространяют информацию экстремистского и террористического толка и угрожают безопасности страны, блокируют недостаточно оперативно. Сначала генпрокуратура обращается в суд, он решает, были или нет призывы, а также оправдание экстремизма или терроризма на сайтах онлайн-изданий и других ресурсах. В случае подтверждения Роскомнадзор их блокирует. Комиссия Госдумы предложила исключить из этой цепочки суд и дать возможность надзорному ведомству сразу требовать от Роскомнадзора блокировки того или иного ресурса. Для этого хватит решение генпрокурора или его замов, пояснил агентству ТАСС глава комиссии Василий Пискарев. Он утверждает, что с коллегами много раз выявлял факты распространения представителями иностранных государств с помощью интернета призывов к экстремизму или его оправдания.

На этом фоне центре по борьбе с экстремизмом потратит почти полсотни миллионов рублей на разработку базы данных экстремистских организаций. Соответствующий тендер интернет-издание МБХ Медиа обнаружило на портале госзакупок.