Полиция Москвы проверяет информацию о вымогательстве главой Россельхознадзора денег у польской компании «Млековита»

Заявление с обвинениями поступило от представителя корпорации.

Представитель компании «Млековита», чье имя не называется, сообщил о вымогательстве у него 500 тысяч долларов. Он утверждает, что взятку требовал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, деньги должны были стать платой за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Согласно его данным, материалы для проверки поступили в дежурную часть отделения МВД по Красносельскому району Москвы. Министерство внутренних дел обещает учесть при проверке опровержение «Млековиты» о вымогательстве денег.

В свою очередь Россельхознадзор заявил о намерении подать в суд на обвинивших ведомство в намерении получить взятку. Там отмечают, что информация о вымогательствах не соответствует действительности, а лица ее распространившие нанесли ущерб репутации.

В то же время в Кремле усомнились в достоверности обвинений в отношении главы Россельхознадзора. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.