Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева задержали на акции в поддержку Ильи Азара

Московская полиция задержала несколько человек, в том числе журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева и главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. Они вышли на пикет на Петровку, 38 в поддержку журналиста Ильи Азара. Как рассказал Александр Плющев, задержание аргументировали тем, что в период пандемии проведение массовых мероприятий запрещено. Сейчас журналисты находятся в автозаке.

Напомним, сегодня Азар получил 15 суток административного ареста за одиночный пикет в защиту арестованного основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Тверской суд признал Азара виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.