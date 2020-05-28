В Саратовской области бюджетников заставляют жертвовать на строительство центра для больных с коронавирусом

Как утверждает издание «Идель.Реалии», в Татищевском районе и Саратове работникам бюджетных организаций выдают бланки на имя главы района Любови Кирьяк. В заявлении содержится просьба удержать из зарплаты за май сумму однодневного заработка и направить деньги на строительство больницы. Тем, кто откажется жертвовать, намекают на увольнение, — сообщает издание.
2020-05-28T15:35:02+03:00
2020-05-28T15:35:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 28 мая 2020
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