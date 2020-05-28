Генпрокуратуре могут разрешить блокировать без суда интернет-ресурсы, которые занимаются оправданием экстремизма

Генпрокуратуре могут разрешить блокировать без суда онлайн-СМИ или интернет-ресурсы, которые, по мнению российских властей, занимаются оправданием или обоснованием экстремизма или терроризма. Соответствующий законопроект разработала комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, — сообщает ТАСС.
2020-05-28T15:34:32+03:00
2020-05-28T15:34:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:34, 28 мая 2020
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